Af yasası çıkacak mı yeni haber genel af kimleri kapsıyor?

Binlerce vatandaşın gözü kulağı çıkması beklenen af haberlerinde. Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarının ardından af beklentisi arttı. Peki genel af kimleri kapsayacak, 4 yıldan fazla hüküm giyenler ne kadar hapis yatacak, cezalara kademeli geçiş nasıl olacak?

Genel af haberleri son dakika 2019 ne zaman çıkacak ve genel af kimleri kapsayacak araştırması hergün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. Bu konu hakkında bilgi veren Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül genel af hakkında yeni bilgiler verdi. Peki genel af kimleri kapsayacak, 4 yıldan fazla hüküm giyenler ne kadar hapis yatacak, cezalara kademeli geçiş nasıl olacak?

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ ÇIKACAK MI: MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Af son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Meclis’teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine imkan sağlayabileceği konuşulanlar arasında.

BİR HAFTA BİLE OLSA YATACAK: Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda belirli bir miktar hapis yatacak şekilde düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere cezaevine girecek.

TUTUKLULUK SÜRESİ KISALACAK: Mevcut yasada alınan cezanın üçte ikisinin (2/3) yatılması durumunda şartlı tahliye koşullarından yararlanabiliyor. Bu oranın yarıya(1/2) düşürülmesi planlanıyor. Böylece cezaevinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesinin mümkün olabileceği hesaplanıyor.

CEZALARA KADEMELİ GEÇİŞ: Cezalara Kademeli olacak şekilde düzenleme yapılacak. Terör ve cinsel saldırı suçlarında herhangi bir indirim olmayacak. Ancak adam öldürme, uyuşturucu gibi suçlarda düzenlemeye gidilecek. Adam öldürme suçundan, daha önceden 10 sene yatıp çıkıyorken, mevcut durumda 24 yıl yattıktan sonra ancak şartlı tahliye görüşmelerine geçebiliyor. Burada kademe getirilmesi planlanıyor.

ADALAET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'DEN AF AÇIKLAMASI: Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli. Genel itibarıyla eleştirinin, ifadenin suç olmadığı yönünde düzenlemelerimiz var. Düşünce özgürlüğünü özgürlük lehine yorumlama konusunda bir iradeyi ortaya koyuyoruz. İfade özgürlüğünden dolayı yapılan yargılama ve kararlarla ilgili farklı bir üsul ve gözle yapılması gerektiği bir düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Diyelim ki Yargıtay'da inceleme yapıldı, Yargıtay dosyayı bozdu. Suç yoktur dedi. Bu arada istinafta kesinleşen kişiler cezaevine girdi. Peki onların günahı ne? Burada bizim düşüncemiz, dosya Yargıtay'a gittiyse sonucu beklensin, o zaman infaz olsun dedik. Bu şekilde olan dosyaları elbette Meclis takdir edecektir diye düşünüyoruz.