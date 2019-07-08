Galatasaray'da Banega için yeni formül

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda A takım oyuncuları ile altyapı oyuncuları bir arada çalışırken, temponun günden güne arttığı öğrenildi. Gelecek sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen deneyimli teknik adam öncelikli olarak kadronun korunmasını istiyor.

Şu ana kadar kadrosuna kattığı 5 isme yalnızca 300.000 euro bonservis bedeli ödeyen sarı kırmızılılarda gözler diğer takviyelere çevrilmiş durumda. Ancak sarı kırmızılıların bonservis ödenmesi gereken oyuncular için kaynak oluşturması gerekiyor ve bunun için de Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Mbaye Diagne'nin iyi bir teklif gelmesi halinde satılması düşünülüyor. Senegalli oyuncu için belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro... Diagne'nin ise İtalya'ya dönmek istediği ve Serie A takımlarından gelecek tekliflere öncelik vereceği bildirildi.

Fatih Terim'in kesinlikle alınmasını talep ettiği Sevilla'nın yıldızı Ever Banega için bekleyiş sürüyor. İspanya basını, Endülüs ekibiyle kontratı devam eden Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın, takasta Fernando artı 3 milyon euroya yakın bir bedeli ödemesi halinde bu transferin bitebileceğini yazıyor. Öte yandan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Roma'da görev aldığı dönemde de Fernando'yu transfer etmek istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Brezilyalı oyuncunun katkısından memnun olduğu ancak yıldız futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasından dolayı transferine izin verebileceği iddia ediliyor.

Savunma hattında Luyindama ve Marcao'nun yanı sıra Ahmet Çalık, Gökay Güney ve zaman zaman Donk'tan faydalanmayı düşünen teknik direktör Fatih Terim'in yeni transfer Ozornwafor'u Avusturya kampına götürmesi bekleniyor. Terim'in Nijeryalı oyuncunun kendisini geliştirmesi için kiralık gönderilmesine müsaade edeceği de gelen haberler arasında...