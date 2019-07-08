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Mersin'de minibüsle ilçe merkezine gitmişti! 4 gündür haber alınamıyor

Demirören Haber Ajansı
Mersin'de minibüsle ilçe merkezine gitmişti! 4 gündür haber alınamıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen 15 yaşındaki Esma Esin Gülal'dan, dört gündür haber alınamıyor.

Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Esma Esin'in bulunması için ekipler, çalışma başlattı.

Bu arada kayıp Esma'nın yakını olan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin de arama çalışmalarının hızlanması için yetkililerle koordine içinde olduklarını söyledi.

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