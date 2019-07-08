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Samsung ve Huawei rekabetine Sony'de dahil oluyor

Samsung ve Huawei rekabetine Sony'de dahil oluyor

Samsung ve Huawei'nin gerisinde kalmak istemeyen Sony de ekranı katlanabilir telefon geliştirmeye başladı.

Samsung Galaxy Fold, Huawei ise Mate X model telefonlarını geliştirerek ilk kez ekranı katlanabilen akıllı telefonların tanıtımını yaptı. Henüz bu cihazlar satışa sunulmamış olsa da telefon pazarı yavaş yavaş bu özel yapıdaki ekranlara geçiş yapmaya başladı. 

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, ekranı katlanabilen telefonu geliştirmek için çalışmalara başladı.

Qualcomm'un Snapdragon SM7250 işlemcisini kullanması beklenen telefon, aynı zamanda 3220 mAh pil ile geliyor. Bu pilin bir diğer özelliği de ekranından dolayı katlanabilir bir yapıda olması.

LG'nin ürettiği ekranı kullanacak olan telefonda 10x zoom özellikli kamera bulunuyor. 5G bağlantı teknolojisini destekleyecek cihazın Aralık ayında resmi duyurusunun yapılması,  satışına da 2020 yılı içinde başlanması bekleniyor.

sony

Henüz prototip aşamasında olan Sony'nin ekranı katlanabilen telefonunun zamanında satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Özellikle Samsung ve Huawei'nin telefonların satışa sunulma tarihini ertelemesi, bu cihazların henüz son kullanıcı için hazır hale gelmediğini gösteriyor.

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