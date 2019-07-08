Kaymakam istedi! 250 kiloluk hasta bakım yurduna götürüldü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 250 kilo ağırlığındaki obezite hastası 29 yaşındaki Cuma Yıldız, Kaymakam İskender Yönden'in öncülüğünde bakım yurduna gönderildi.

Esentepe Mahallesi'nde üvey annesi Meryem Yıldız ile birlikte oturan, obezite hastası Cuma Yıldız, Hatay Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılında ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastalığıyla ilgili tedavi süreci başlatılmıştı.

Tedavisine daha iyi şartlarda devam edilecek

Hekim kontrolü altında tedavisi devam eden Cuma Yıldız için Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce de ayrıca bir çalışma yapılarak, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hassasiyet gösterildi. Kaymakam İskender Yönden'in öncülüğünde bakım yurduna gönderilen Cuma Yıldız'ın tedavisine daha iyi şartlarda devam edileceği bildirildi.