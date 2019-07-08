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Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinden gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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