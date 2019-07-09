DÜNYA

ABD’de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada

ABD’de Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırım, limanda demirlemiş bir tekneye düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinin güneyindeki bir limanda meydana geldi. Massachusetts eyaletinde Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırımın limanda demirlemiş bir tekneye düşme anı amatör kameralarca kaydedildi.

Yerel medya, tekne sahibinin teknede olmadığını ve düşen yıldırım sonucu kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

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