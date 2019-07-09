MEDYA

Tozkoparan 27. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 27. yeni bölümüyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Niğde'de çığ altında kalan dağcının bedenine 8 ay sonra ulaşıldı
Niğde'de çığ altında kalan dağcının bedenine 8 ay sonra ulaşıldı
ABD'den bir açıklama daha: Asla izin vermeyeceğiz
ABD'den bir açıklama daha: Asla izin vermeyeceğiz
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu
Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim
Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim
ABD medyasından Suudi Prens uyarısı
ABD medyasından Suudi Prens uyarısı
Oğuz Haksever emekliliğini mi istedi?
Oğuz Haksever emekliliğini mi istedi?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek Yürek 20. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 20. bölüm 2. fragmanı
Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında tartışma
Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında tartışma
Ünlü isimlerin akıllara durgunluk veren gafları
Ünlü isimlerin akıllara durgunluk veren gafları
Diyarbakır'da kimyasal madde alarmı
Diyarbakır'da kimyasal madde alarmı
Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
15 Temmuz etkinleri neler neler yapılacak 15 Temmuz anma takvimi
15 Temmuz etkinleri neler neler yapılacak 15 Temmuz anma takvimi
Niğde'de çığ altında kalan dağcının bedenine 8 ay sonra ulaşıldı
Niğde'de çığ altında kalan dağcının bedenine 8 ay sonra ulaşıldı
Diyarbakır!da yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı
Diyarbakır!da yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı