GÜNCEL

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat

Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket ederek sınırdaki ilçelere giden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye'nin Rasulayn kentinin karşısındaki Ceylanpınar ilçesine gitti.

Şanlıurfa'nın Suriye'ye sınırı bulunan Akçakale ve Suruç ilçelerinin yanı sıra Ceylanpınar ilçesine de sevkıyat gerçekleştirildi. 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan ve aralarında zırhlıların da bulunduğu 30 askeri araç gece saat 02.30 sıralarında Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye giriş yapan askeri konvoy sınır birliklerine doğru devam etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha
Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha
Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi
Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi
Çin ABD’den Tayvan’a silah satışını derhal iptal etmesini istedi
Çin ABD’den Tayvan’a silah satışını derhal iptal etmesini istedi
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savcı mütalaasını açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savcı mütalaasını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TEM Otoyolu’nda kazadan kıl payı kurtuluş kamerada
TEM Otoyolu’nda kazadan kıl payı kurtuluş kamerada
Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı
Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile 3. evlilik yıl dönümünü kutladı
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile 3. evlilik yıl dönümünü kutladı
Sokakta dehşet veren olay
Sokakta dehşet veren olay
YKS sonuçları 2019 ne zaman YKS tercih kılavuzu ÖSYM duyurdu
YKS sonuçları 2019 ne zaman YKS tercih kılavuzu ÖSYM duyurdu
ABD’de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada
ABD’de yıldırımın tekneye düşme anı kamerada
Dışı karpuza içi kavuna tadı ise....
Dışı karpuza içi kavuna tadı ise....