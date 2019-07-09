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Martı ve yunus balığı her gün denizde onu takip ediyor

Rize’de balıkçılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakkı Kadıoğlu’nun denizde dost edindiği yunus balığı ve “Kiki” ismini verdiği martısı ile olan dostluğu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Rize’nin Çayeli ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Hakkı Kadıoğlu’nun denizde edindiği dostluk görenleri şaşırtıyor. Çalışma hayatının ardından emekli olduktan sonra balıkçılık sektörüne yoğunlaşan Kadıoğlu, denizde balık avlarken yunus balığı ve “Kiki” ismini verdiği martısı ile eğlence dolu anlar yaşıyor. Balıkçı barınağından kayığı ile denize açıldığı an Kadıoğlu’nu fark eden martı, kayığın baş kısmına gelerek oradan Kadıoğlu’nu izliyor. Her gün kayığı ile denize açılarak balık avlayan Kadıoğlu, avlamış olduğu balıklardan martısına ve onu takip eden yunus balıklarına da ikram ediyor. 

Bölgede sürekli yaşam sürdüren bir yunus balığı ve martının güvenini kazanan Kadıoğlu, söz konusu hayvanlarla her gün aynı şekilde zaman geçirdiğini ifade etti. Hayvanların başka bir balıkçı kayığına yaklaşmadıklarını belirten Kadıoğlu, her iki hayvanın da kayığa yanaşıp sevgi gösterilerinde bulunduklarını ifade etti. Her gün bu eğlence dolu dostluk anlarını cep telefonuna kaydeden Kadıoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanlar tarafından oldukça ilgi gören paylaşım çok tıklananlar arasında yer aldı. 

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