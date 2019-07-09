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Motosiklete 5 kişi bindiler

Kahramanmaraş'ta iki ayrı motosiklet üzerine 4 ve 5'er kişi binerek seyir eden kişiler, trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.

Görüntüler, Dulkadiroğlu İlçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bir vatandaş tarafından çekildi. Trafikte peş peşe seyir eden iki motosikletin, birinde 4 kişi, diğerinde ise 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden seyir etti. 5 kişinin bindiği motosiklette kucağındaki bebeğiyle arkada oturan anne ve önünde oturan iki çocuk ile sürücünün bulunması yürekleri ağza getirdi. Görüntülerin çekildiği anda bir kaza yaşanmazken, motosikletliler bir süre sonra gözden kayboldu. 

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