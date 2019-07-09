POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Tek bir numune isimden bahset

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek ''CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin'' ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Tarafsız Cumhurbaşkanı ol, başımızın üstünde yerin olsun" yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Ana muhalefetin tarafsız cumhurbaşkanı çağrısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdırdı.

Partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Tarihimizin en uygun hükümet politikası sağlanmıştır"

"-Sayın Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçilirken, Cumhur İttifakı da Meclis'te sayısal çoğunluğu elde etmiştir. Ardından 1. Bakanlar Kurulu'nu toplamıştır. Tanzimat'tan bugüne kadar geçen sürede edindiğimiz bilgilerin kılavuzunda, tarihimizin en uygun hükümet politikası sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli misyon ve vizyon 2053 ve 2071 hedeflerinin altyapılarını oluşturacak, siyasal uzlaşmayı ulaştıracaktır.

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