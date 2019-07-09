GÜNCEL

Türk-İş Başkanı Ergün Atala Hükümetin 2019 kamu işçisi için teklif ettiği zam oranı açıkladı

Kamu işçisine zam teklifine ilişkin açıkalama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5 zam teklif etti" dedi.

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara seyyanen 60 TL ve ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam ve enflasyon artışı teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok" dedi.

Zam teklifini sundu

Hükümeti, Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sundu.

"Teklifin kabul edilecek bir yanı yok

Atalay, "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" diye konuştu. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin dolması üzerine hükümet ve Türk-İş, yeni sözleşme için geçen hafta masaya oturmuştu. Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha
Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha
Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi
Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi
Çin ABD’den Tayvan’a silah satışını derhal iptal etmesini istedi
Çin ABD’den Tayvan’a silah satışını derhal iptal etmesini istedi
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savcı mütalaasını açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savcı mütalaasını açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çılgın akıma dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey çığlığı ile katıldı
Çılgın akıma dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey çığlığı ile katıldı
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı
Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
YKS sonuçları 2019 ne zaman YKS tercih kılavuzu ÖSYM duyurdu
YKS sonuçları 2019 ne zaman YKS tercih kılavuzu ÖSYM duyurdu
Korkunç kaza! Burunları bile kanamadı
Korkunç kaza! Burunları bile kanamadı
Dışı karpuza içi kavuna tadı ise....
Dışı karpuza içi kavuna tadı ise....