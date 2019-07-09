POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Merkez Bankası ile ilgili, "Bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez bankaları bir ihtiyat akçesi tutarlar bir yerde. Önemli durumlarda harcanması için. Kefen parasını Merkez Bankası'ndan alıp Hazine'ye veriyorlar. Bir iktidar kefen parasına muhtaç hale geldiyse o memleketi yönetemez. Başka para mı bulamadınız?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Siyaseten katı ayrışmalar doğru değil. Bayrağımız bir, vatanımızı seviyoruz. İnsana hizmet etmek istiyoruz, saraya değil, birilerinin cebine değil." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başka para mı bulamadınız?"

-Merkez bankaları bir ihtiyat akçesi tutarlar bir yerde. Önemli durumlarda harcanması için. Kefen parasını Merkez Bankası'ndan alıp Hazine'ye veriyorlar. Bir iktidar kefen parasına muhtaç hale geldiyse o memleketi yönetemez. Başka para mı bulamadınız? 50 milyar civarında bu para, yetmiyor. Vergi getiriyorlar. Turizm payı olarak acentaların cirosundan yüzde biri vergi olacak alacaklar. Bu devlet denetlemesine tabi değildir diyorlar. 

"İlk toplantıda faizi sıfırlayın"

-Merkez Bankası bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor. Kendi beceriksizliğini bir bürokratın üstüne yıkmaya çalışıyor. Madem faizi indir dedik indirmedi diye aldırdın yeni adama söyle ilk toplantıda faizi sıfırlayın. Vallahi de billahi de alkışlayacağım. Yapsınlar Erdoğan'ın ekonomi tarihine girmesi için kampanya başlatacağım. Elektriğe, suya, çaya, ilaca, süte, patatese zammı Merkez Bankası başkanı mı yaptı? 

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