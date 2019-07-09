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Aleyna Tilki kalça dansıyla sahneye damga vurdu

Magazin gündeminin en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki, sahne dansıyla ağızları açık bıraktı.

Son günlerde aldığı kilolarla çok konuşulan Aleyna Tilki, verdiği konserde hayranlarını şarkılarıyla coşturdu. Tilki, sahnede ettiği dans şovuyla ise geceye damga vurdu.

AŞK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'yla adı aşk dedikodusuna karışan genç şarkıcı iddialara "Hepsi benim arkadaşım" diyerek son noktayı koymuştu.

Biriyle el ele ne zaman görüleceği sorusuna ise Tilki, "Zor bir şey. İlişki benim karakterime çok uygun bir şey değil" yanıtını verdi. Evlilik size uzak denilince de, "İnşallah evlenirim de şu an uygun değil, uymuyor bana" diye cevapladı.

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