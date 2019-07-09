09 Haziran Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "BM'ye göre sadece Suriyeli sığınmacılar için 37 milyarı aşan bir harcama yaptık" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı: Faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Merkez Bankası ile ilgili, "Bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor." dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Tek bir numune isimden bahset

Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek ''CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin'' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den HDP'li vekillere oy tepkisi

Akşener geçtiğimiz günlerde Meclis'te HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan başlattığı oy tartışmasına çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Erdoğan'ın Başdanışmanı Aybet'ten çarpıcı S-500' çıkışı!

Gülnur Aybet, "S-400 alıyoruz çünkü şu anda bize en iyi verilen öneri ve teklif. Biz aslında kendi hava savunma sistemimizi kurmak istiyoruz. Bunun için başka alternatiflere, S-400'den öteye bakıyoruz. Bu arada S-500'ü de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezai Temelli'den çok tartışılacak sözler: İlk adımı biz atalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu parlamento çatısı altında olanlar; gelin bu vesayetçi, tekçi yapıdan kurtulalım. Laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım" çağrısı yaptı.