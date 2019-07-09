GÜNCEL

09 Haziran Türkiye Gündemi

10 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "BM'ye göre sadece Suriyeli sığınmacılar için 37 milyarı aşan bir harcama yaptık" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı: Faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Merkez Bankası ile ilgili, "Bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor." dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Tek bir numune isimden bahset

Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek ''CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin'' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den HDP'li vekillere oy tepkisi

Akşener geçtiğimiz günlerde Meclis'te HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan başlattığı oy tartışmasına çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Erdoğan'ın Başdanışmanı Aybet'ten çarpıcı S-500' çıkışı!

Gülnur Aybet, "S-400 alıyoruz çünkü şu anda bize en iyi verilen öneri ve teklif. Biz aslında kendi hava savunma sistemimizi kurmak istiyoruz. Bunun için başka alternatiflere, S-400'den öteye bakıyoruz. Bu arada S-500'ü de düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezai Temelli'den çok tartışılacak sözler: İlk adımı biz atalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu parlamento çatısı altında olanlar; gelin bu vesayetçi, tekçi yapıdan kurtulalım. Laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım" çağrısı yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi
Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi
Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu’da her yere ulaşabilir
Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu’da her yere ulaşabilir
Demokrat Parti'den Ali Babacan'a sürpriz davet! Gel bize katıl
Demokrat Parti'den Ali Babacan'a sürpriz davet! Gel bize katıl
15 Temmuz kalkışması! Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
15 Temmuz kalkışması! Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Yurtdışında güvenli taşımacılığın adresi Turpex
Yurtdışında güvenli taşımacılığın adresi Turpex
Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Aralarında Kılıçdaroğlu da var
Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Aralarında Kılıçdaroğlu da var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk-İş Başkanı Ergün Atala Hükümetin 2019 kamu işçisi için teklif ettiği zam oranı açıkladı
Türk-İş Başkanı Ergün Atala Hükümetin 2019 kamu işçisi için teklif ettiği zam oranı açıkladı
Çılgın akıma dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey çığlığı ile katıldı
Çılgın akıma dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey çığlığı ile katıldı
15 Temmuz'da PTT'ler açık mı pazartesi PTT çalışma saatleri
15 Temmuz'da PTT'ler açık mı pazartesi PTT çalışma saatleri
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı