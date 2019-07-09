Musta Sandal'dan ayrılan Melis Sütşurup'tan açıklama

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ilişkisinin bitmesi Sandal'ın telefonunda başka bir kadının mesajının Sütşurup'un gördüğü ve ilişkinin bu sebeple bittiği ileri sürülmüştü.

2. Sayfa programına mesaj gönderen Melis Sütşurup, Sandal'la ilgili çarpıcı şeyler söyledi.

"DAHA ÇİRKİN ŞEYLER GÖRDÜM"

Ayrılığın iç yüzünü anlatan Sütşurup "Mustafa ile ilişkimin bitmesi onun telefonunda gördüğüm mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunar aldatma ihanet gibi şeyler değil. Daha çirkin şeyler! Detayına girmem bana yakışmaz. Mustafa'nın dün ki röportajında" Melis ile vakit geçirdik" cümlesini çok saygısızca buldum yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum" mesajıyla akıllarda soru işareti bıraktı.