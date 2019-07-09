MAGAZİN

Musta Sandal'dan ayrılan Melis Sütşurup'tan açıklama

Mustafa Sandal'dan ayrılan Melis Sütşurup, ayrılığa aldatmanın değil daha çirkin bir şeyin sebep olduğunu söyledi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ilişkisinin bitmesi Sandal'ın telefonunda başka bir kadının mesajının Sütşurup'un gördüğü ve ilişkinin bu sebeple bittiği ileri sürülmüştü.

2. Sayfa programına mesaj gönderen Melis Sütşurup, Sandal'la ilgili çarpıcı şeyler söyledi.

"DAHA ÇİRKİN ŞEYLER GÖRDÜM"

Ayrılığın iç yüzünü anlatan Sütşurup "Mustafa ile ilişkimin bitmesi onun telefonunda gördüğüm mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunar aldatma ihanet gibi şeyler değil. Daha çirkin şeyler! Detayına girmem bana yakışmaz. Mustafa'nın dün ki röportajında" Melis ile vakit geçirdik" cümlesini çok saygısızca buldum yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum" mesajıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi
Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi
Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu’da her yere ulaşabilir
Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu’da her yere ulaşabilir
Demokrat Parti'den Ali Babacan'a sürpriz davet! Gel bize katıl
Demokrat Parti'den Ali Babacan'a sürpriz davet! Gel bize katıl
15 Temmuz kalkışması! Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
15 Temmuz kalkışması! Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Yurtdışında güvenli taşımacılığın adresi Turpex
Yurtdışında güvenli taşımacılığın adresi Turpex
Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Aralarında Kılıçdaroğlu da var
Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Aralarında Kılıçdaroğlu da var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
09 Haziran Türkiye Gündemi
09 Haziran Türkiye Gündemi
Türk-İş Başkanı Ergün Atala Hükümetin 2019 kamu işçisi için teklif ettiği zam oranı açıkladı
Türk-İş Başkanı Ergün Atala Hükümetin 2019 kamu işçisi için teklif ettiği zam oranı açıkladı
15 Temmuz'da PTT'ler açık mı pazartesi PTT çalışma saatleri
15 Temmuz'da PTT'ler açık mı pazartesi PTT çalışma saatleri
Çılgın akıma dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey çığlığı ile katıldı
Çılgın akıma dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey çığlığı ile katıldı
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
15 Temmuz'da noterler açık mı pazartesi noter çalışma saatleri
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı