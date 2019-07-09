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İstanbul Pendik'de bir ithalat firmasını silahla taradılar

İSTANBUL Pendik'de bir ithalat-ihracat firması kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla tarandı. Şirketin camlarına çok sayıda mermi isabet ederken,olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL Pendik Güzelyalı Mahallesinde meydana gelen olayda; ithalat-ihracat işiyle uğraşan bir firmaya gelen silahlı kişi ya da kişiler defalarca ateş etti.

İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti.

Saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karışırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Polis ekipleri bina önünde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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