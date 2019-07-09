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Aydın'da bir satıcı silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde silah dükkanının sahibi Sezai Kızılcan (72), av tüfeği satmak istemediği Mehmet isimli müşterisi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Sezai Kızılcan'a ait silah ve av malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana gelen olayda; isminin Mehmet olduğunu söyleyen kişi, pompalı tüfek ve mermi almak istediğini söyledi. Kızılcan müşteriye ruhsatı olup olmadığını sorup olumsuz yanıt alınca satış yapmak istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Belinden 7.65 milimetre çapındaki tabancasını çıkaran müşteri, Kızılcan'a 4 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden Kızılcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerine geldiği 09 PD 141 plakalı motosikletine binip kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kızılcan, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, başlattığı çalışma sonucu şüphelinin hurdacı olduğunu belirledi.

Suç aleti tabancayı da incelemeye alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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