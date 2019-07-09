POLİTİKA

MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Devlet Bahçeli ve MHP ile ilgili eleştirileri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu karıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda MHP ve CHP’li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Mecliste yaşanan gerginliğin, CHP’li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirmesi üzerine çıktığı belirtildi.

Gerginlik sırasında bazı MHP’li milletvekilleri CHP’li Özgür Özel’in üzerine yürüdü.

Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.

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