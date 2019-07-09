MAGAZİN

Hatice kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hatice, Bottle Cap Challenge akımına dahil oldu.

Sosyal medyanın yeni trendlerinden biri de ‘Bottle Cap Challenge’ oldu. İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımına güzel şarkıcı Hatice de dahil oldu.

Instagram hesabından Bottle Cap Challenge akımı için çektiği videoyu yayınlayan Hatice, paylaşıma "Susayınca ben." notunu ekledi. Hatice'nin kırmızı mayosu da beğeni aldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da 4 aylık evli astsubay dehşet saçtı
Adana'da 4 aylık evli astsubay dehşet saçtı
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savcı mütalaasını açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savcı mütalaasını açıkladı
Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü
Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü
Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi
Hatay'da suça karışan 283 Suriyeli sınır dışı edildi
Zonguldak'ta kız kardeşini kazayla vurarak öldüren ağabey serbest
Zonguldak'ta kız kardeşini kazayla vurarak öldüren ağabey serbest
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Vedat Muriç mesajı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de TIR sürücüsü aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü
İzmir'de TIR sürücüsü aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü
Adana'da 4 aylık evli astsubay dehşet saçtı
Adana'da 4 aylık evli astsubay dehşet saçtı
Erkenci Kuş 48. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 48. bölüm ön izleme
MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga
MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga
Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü
Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü
Zeynep Mansur'un havuz fotoğrafına beğeni yağdı
Zeynep Mansur'un havuz fotoğrafına beğeni yağdı
Bursa'da işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü
Bursa'da işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama
Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanır 2019 İOKBS sonuçları sorgulama