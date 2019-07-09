Hatice kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu

Sosyal medyanın yeni trendlerinden biri de ‘Bottle Cap Challenge’ oldu. İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımına güzel şarkıcı Hatice de dahil oldu.

Instagram hesabından Bottle Cap Challenge akımı için çektiği videoyu yayınlayan Hatice, paylaşıma "Susayınca ben." notunu ekledi. Hatice'nin kırmızı mayosu da beğeni aldı.