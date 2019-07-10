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Avukat arkadaşını vuran müteahhit kamerada

Ümraniye'de iddiaya göre müteahhit olan S. K., avukat arkadaşı Hüseyin Y.'yi silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı, daha sonra polisi arayarak durumu bildirdi. Müteahhit S.K.’nın olay yerine gelen ambulansa yer gösterdiği ve polise teslim olduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay saat 18:40 sularında Ümraniye Derya sokakta bulunan bir inşaat şirketinde yaşandı. İddialara göre müteahhit S. K. avukat arkadaşı Hüseyin Y.’yi silahla göğsünden vurdu. Ardından S.K. polisi arayarak durumu bildirdi. S.K. olay yerine gelen ambulansa yer gösterirken yaralı Hüseyin Y. ambulans ile Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müteahhit S. K. ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Öte yandan müteahhit S.K.’nın polise verdiği ifadesinde, arkadaşını silahla yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. 

Avukat arkadaşını vuran S.K.’nın olay yerine gelen ambulansa yer gösterdiği ve ardından polise teslim olduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ambulans olay yerine geliyor ve S.K. ambulansa yer gösteriyor. Daha sonra polise teslim olan S.K. olay yerinden götürülüyor. 

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