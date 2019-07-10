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Yaşlı kasiyer kadın defalarca bıçaklandı

Rusya’da bir müşteri kendisine veresiye mal vermediği gerekçesiyle kasiyer kadını defalarca boğazından bıçakladı.

Rusya’nın Perm şehrinde bir şahıs kapşonlu polarını giyerek bir markete girdi. Kapıdan girdikten sonra doğrudan kasiyer kadının bulunduğu noktaya giden adam cebinden bıçağını çıkardı. O sırada bozuk paraları paketleyen kadın ne olduğunu anlamadan adam kadının boğazından tuttu. Saldırgan kadının boynundan tutarak çıkardığı bıçağı defalarca kadının boynuna soktu. 66 yaşındaki kadın direnemeden bıçak darbelerinin etkisiyle yere düştü. 

Mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaydan sonra kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise mağazadan kaçarak uzaklaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatarak tespit edilen saldırganı yakalama çalışmalarına başladı. Bir süre sonra yakalanan saldırganın ifadesi alındı. Saldırgan, olaydan 1 gün önce markete giderek kadından veresiye alışveriş yapmak istediğini, kadının ise buna müsaade etmediğini bu nedenle kadını bıçakladığını anlattı. İfadesi alınan adam cezaevine gönderilirken, saldırıya uğrayan kasiyer kadınının hastanede tedavisine devam edildiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. 

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