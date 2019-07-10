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Kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

Ankara'nın Mamak ilçesindeki semt pazarında kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'deki savaştan kaçarak yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir süredir Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Alşeyhhüseyin ailesi, salı günleri Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti.

Pazarın akşam saatlerinde dağılmaya başlamasıyla atık meyve ve sebzeleri toplamak üzere dolaşmaya başlayan aile, 6 yaşındaki çocukları Salih'in bir anda kaybolduğunu fark etti.

Çocuğunu en son gördüğü yere giden anne Hayat ve baba Hasan Alşeyhhüseyin, sebze kasalarının hemen yanında kapağı açık bulunan bir kanalizosyon kuyusu gördü.

Büyük bir panikle çevredekilerden yardım isteyen aile, Türkçe bilmedikleri için uzun süre çocuklarının kuyuya düştüğünü endişesini anlatamadı.

Aile bir süre sonra Türkçe bilen Suriyeli yakınlarına haber verdi ve çocuğun bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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