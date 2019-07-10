10 Haziran Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Erdoğan: gazetecilerin, “S400 sadece acil durumlarda mı kullanılacak. Sorusuna“Birileri bize bir saldırı yaparsa bu saldırı karşısında biz de bu savunma sistemimizi devreye sokacağız” yanıtını verdi.

Sezai Temelli'den çok tartışılacak sözler

Temelli: "Bu parlamento çatısı altında olanlar; gelin bu vesayetçi, tekçi yapıdan kurtulalım. Laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım" çağrısı yaptı.

Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi

Trump: kendisi hakkında 'beceriksiz' dediği iddia edilen İngiltere'nin

Washington Büyükelçisi Kim Darroch için 'aptal' ifadesini kullandı.

Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi

Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tarafız cumhurbaşkanı sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Demokrat Parti'den Ali Babacan'a sürpriz davet!

Uzun zamandır parti kuracağı konuşulan ve dün yaptığı açıklamayla 18 yıllık partisi Ak Parti'den istifa eden Ali Babacan'a Demokrat Parti'den davet geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Merkez Bankası ile ilgili, "Bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor." dedi.