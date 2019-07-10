10 Haziran Türkiye Gündemi
10 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Erdoğan: gazetecilerin, “S400 sadece acil durumlarda mı kullanılacak. Sorusuna“Birileri bize bir saldırı yaparsa bu saldırı karşısında biz de bu savunma sistemimizi devreye sokacağız” yanıtını verdi.
Sezai Temelli'den çok tartışılacak sözler
Temelli: "Bu parlamento çatısı altında olanlar; gelin bu vesayetçi, tekçi yapıdan kurtulalım. Laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım" çağrısı yaptı.
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
Trump: kendisi hakkında 'beceriksiz' dediği iddia edilen İngiltere'nin
Washington Büyükelçisi Kim Darroch için 'aptal' ifadesini kullandı.
Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na tarafsız cumhurbaşkanı tepkisi
Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tarafız cumhurbaşkanı sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
Demokrat Parti'den Ali Babacan'a sürpriz davet!
Uzun zamandır parti kuracağı konuşulan ve dün yaptığı açıklamayla 18 yıllık partisi Ak Parti'den istifa eden Ali Babacan'a Demokrat Parti'den davet geldi.
Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası çıkışı
Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Merkez Bankası ile ilgili, "Bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor." dedi.