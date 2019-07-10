GÜNCEL

Rize'de 300 yıllık tarihi kemer köprü çöktü

Rize'nin merkeze bağlı Ambarlık köyünde, 18'inci yüzyılda inşa edilen koruma altındaki taş kemer köprü çöktü. Geçen yıl restore edilen köprünün çökmesi yöre sakinlerini üzdü. Vatandaşlar, köprünün taşlarının toplanarak eski haline uygun yeniden inşa edilmesini istedi.

Ambarlık köyünde Salarha Deresi üzerine 18'inci yüzyılda kesme ve moloz taştan inşa edilen tek gözlü Ambarlık Kemer Köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. Geçen yıl restore edilen 40 metre uzunluğunda 3,20 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikteki köprü, bu sabah saatlerinde kendiliğinden çöktü. Yolu düzenli moloz taş ile örülmüş bölgenin önemli tarihi değerleri arasındaki köprünün çökmesi, yöre sakinlerini üzdü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çöken köprü enkazında incelemelerde bulundu.

'TARİHİN SİLİNİP YOK OLMASINI İSTEMİYORUZ'

Salarha Vadisi Kalkındırma Derneği Başkanı Dursun Ali Toptan, "Ambarlık'taki tarihi köprünün çöktüğünü üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, Vadimizin kültür ve turizm bakımından tarihi aynası olan köprünün çökmesi, bizleri derinden üzmüştür. Bu tarihi köprü birkaç yıl öncesinde restore edilmişti. Onca dere taşkını, afet gören köprünün bugün yıkılmasının araştırılmasını yetkililerden zaman kaybetmeden istiyoruz. Aynı zamanda su debisi artmadan bir an önce tarihi köprünün taşları dereden çıkartılarak yeniden inşa edilip, vadimize kazandırılmasını istiyoruz. Böylesine önemli tarihin vadimizden silinip yok olmasını, kaybolmasını istemiyoruz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te 2 aylık bebek süt içerken hayatını kaybetti
Gaziantep'te 2 aylık bebek süt içerken hayatını kaybetti
Örümcek ağı estetiği nedir? İşte cilt sıkılaştırmak için yeni yöntem
Örümcek ağı estetiği nedir? İşte cilt sıkılaştırmak için yeni yöntem
İzmir'de tır şoförü terör estirdi! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı
İzmir'de tır şoförü terör estirdi! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı
Napoli'ye mi gidiyor! Eljif Elmas'tan açıklama var
Napoli'ye mi gidiyor! Eljif Elmas'tan açıklama var
Dışişleri'nden ABD'den gelen yeni S-400 açıklamasına tepki
Dışişleri'nden ABD'den gelen yeni S-400 açıklamasına tepki
Nagehan Alçı'nın bomba Mehmet Şimşek iddiası! Yeni partinin tam göbeğinde!
Nagehan Alçı'nın bomba Mehmet Şimşek iddiası! Yeni partinin tam göbeğinde!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da şoke eden görüntü! Cinsel ilişkiye girmek için gitti sonra bakın ne oldu
İstanbul'da şoke eden görüntü! Cinsel ilişkiye girmek için gitti sonra bakın ne oldu
Mısır’da kilisede büyük yangın
Mısır’da kilisede büyük yangın
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Göçmenler akın akın geliyorlar
Göçmenler akın akın geliyorlar
Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı
Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine
Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber