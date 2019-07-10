GÜNCEL

TIR sürücüsü aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

İZMİR'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen şoförü, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan TIR şoförüyle tartışmaya başladı. Bu sırada TIR şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, TIR ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir başka araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Şimşek açıkladı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak mı?
Mehmet Şimşek açıkladı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak mı?
Gaziantep'te 2 aylık bebek süt içerken hayatını kaybetti
Gaziantep'te 2 aylık bebek süt içerken hayatını kaybetti
Örümcek ağı estetiği nedir? İşte cilt sıkılaştırmak için yeni yöntem
Örümcek ağı estetiği nedir? İşte cilt sıkılaştırmak için yeni yöntem
İzmir'de tır şoförü terör estirdi! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı
İzmir'de tır şoförü terör estirdi! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı
Napoli'ye mi gidiyor! Eljif Elmas'tan açıklama var
Napoli'ye mi gidiyor! Eljif Elmas'tan açıklama var
Dışişleri'nden ABD'den gelen yeni S-400 açıklamasına tepki
Dışişleri'nden ABD'den gelen yeni S-400 açıklamasına tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Rize'de 300 yıllık tarihi kemer köprü çöktü
Rize'de 300 yıllık tarihi kemer köprü çöktü
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
İstanbul'da şoke eden görüntü! Cinsel ilişkiye girmek için gitti sonra bakın ne oldu
İstanbul'da şoke eden görüntü! Cinsel ilişkiye girmek için gitti sonra bakın ne oldu
Mısır’da kilisede büyük yangın
Mısır’da kilisede büyük yangın
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Göçmenler akın akın geliyorlar
Göçmenler akın akın geliyorlar
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber