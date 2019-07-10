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Metrobüste şoke eden olay! Genç kız yapma diye uyardı

Dün akşam saatlerinde metrobüse bine genç kız Türkmen uyruklu birinin tacizine uğradı. Yapma diye uyardı ama devam edince zanlı göz altına alındı.

B.K. adlı genç kız dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere Zincirlikuyu'dan hareket eden  metrobüse bindi. Genç kız, Avcılar
'daki CihangirÜniversite Mahallesi durağında inerken Jeyhun E.'yi omuzuna dokunduğunu görünce uyardı. Genç kız, uyarısına aldırmayan Jeyhun E. dokumaya devam etti. Bunun üzerine genç kız bağırarak tepki gösterdi. B.K. duraktaki güvenlik görevlisinin yanına giderek kendisine tacizde bulunulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Güvenlik görevlisi bu kişinin duraktan uzaklaşmasına engel oldu. 155'e yapılan ihbar üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne  bağlı ekip, B.K.'nin şikayeti üzerine Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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