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Zeydan Karalar'ın sosyal medya gündemine oturan esprisi: Niye ters ters bakıyon hayrola

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın Meclis toplantısında konuşmasına başlarken AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’ya dönüp Adana şivesiyle "Niye ters ters bakıyon, hayrola?" diye espri yapması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Toplantının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları Karalar’ın esprisini fark ederek paylaşmaya başladı. Takipçi sayısı yüksek pek çok mizah sayfasında paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.

"Niye ters ters bakıyon, hayrola?" esprisi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı 5’inci oturumunda çeşitli tartışmaların ardından Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz yapılması görüşüldü. Canlı yayınlanan toplantıda teklifin sunulmasının ardından "Evet değerli meclis üyeleri" diye sözlerine başlayan Zeydan Karalar, ortamı yumuşatmak için AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’ya yönelik Adana şivesiyle "Niye ters ters bakıyon, hayrola? Bugün mübarek cuma, çok ters" diye espri yaptı.

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