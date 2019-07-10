DÜNYA

Angela Merkel Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel bu kez Fin mevkidaşıyla yan yanayken titremeye başladığı görüntüler sağlığına ilişkin endişeleri artırdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel son haftalarda 3. kez titreme nöbeti geçirdi. Reuters ajansının aktardığına göre Finlandiya'nın yeni başbakanı Antti Rinne ile bir araya gelen Merkel yine titrediği görüldü.

Merkel ilk olarak 18 Haziran'da başkent Berlin’de yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde güneş altında yapılan resmi tören sırasında şiddetli şekilde titrerken kameralara yansımıştı.

Merkel, 27 Haziran'da Yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in resmen görevine başlaması nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın yanında dururken zor anlar yaşamıştı.

Sağlık durumuna ilişkin olarak geçen ay Japonya'daki G20 Zirvesi'nde konuşan Merkel, doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını söylemiş, sağlığıyla ilgili endişelerin hızla yok olacağına inandığını dile getirmişti.

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