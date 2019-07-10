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Show TV'ye dava açan Deli Mi Ne rekor tazminat kazandı

4 milyon abonesiyle "Deli Mi Ne?" kanalında içerik üreten ünlü Youtuber Fester Abdü, videolarını izinsiz olarak haber programında yayınlayan Show TV'ye açtığı davayı kazandı.

Youtube'da Deli Mi Ne? kanalında video içeriği üreten Youtuber Fester Abdü, videolarını izinsiz olarak 3 defa ana haber bülteninde yayınlayan Show TV'ye açtığı davayı kazandı. Deli Mi Ne? kanalı açtığı davayı kazandıklarını Youtube üzerinden bir video paylaşarak olan biteni en ince ayrıntısına kadar duyurdu. Davayı açmadan önce önlerine engellerin çıktığı belirten Fester Abdü, ilk önce uzlaşmak için TV kanalı ile görüşmeye gittiğini söyledi. Fester Abdü uzlaşmaya gitttiğinde TV kanalının "Kazanamayacaksınız. Kazanamayacağınız gibi bir de rezil olacaksınız." cümlesi üzerine uzlaşmayı reddetti ve davayı açtı. Toplamda iki adet dava açtıklarını belirten Fester Abdü, ilk açtığı davanın telif hakkı olduğunu ve ikinci davanın ise maddi, manevi tazminat davası olduğunu söyledi. 

Toplamda 1 milyon 434 bin TL'lik tazminat davasını kazandığı açıklayan Fester Abdü, ilk başta çok korktukları karşılarında çok büyük bir ismin olduğunu ama haklı olanın hiçbir zaman hakkının yerde kalmayacağını belirtti ve hakkınızı aramaktan asla çekinmeyeceğini söyledi. 1 milyon 434 bin TL ile Hollywood tarzında bir film stüdyosunu kuracağını açıklayan Fester Abdü, kuracakları stüdyoda herkese iş olanağı sağlayacaklarını söyledi.

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