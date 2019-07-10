10 Haziran Türkiye Gündemi yeni

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10 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan "Verilen her türlü karara uyacaksın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birinde, tokmak birinde. Verilen her türlü karara uyacaksın."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Garantör ülke olarak hakkımızı savunacağız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ile askeri işbirliği toplantısı sonrası son dakika açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarıyla ilgili "Garantör ülke olarak hakkımızı savunacağız." diye konuştu.

AK Partili Ömer Çelik'ten Yunan bakanın açıklamalarına sert tepki!

Ömer Çelik "Yunanistan Dışişleri Bakanına tavsiyemiz şudur: Son derece sıradan bir üslup kullanmasın. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir."

Mehmet Şimşek açıkladı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak mı?

Mehmet Şimşek Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Mehmet Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" dedi.

Trump'la sürtüşen İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'un istifa ettiğini duyurdu. İstifa eden büyükelçi, mevcut durumun görevini sürdürmesini imkansız kıldığını söyledi.

İBB'nin toplam borcu belli oldu! AK Partili meclis üyeleri rapor hazırladı

AK Parti İBB Grubu tarafından hazırlanan 2019 Mayıs Faaliyet Raporu'na göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2036 yılına kadar toplam 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira iç ve dış borcu bulunuyor.

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