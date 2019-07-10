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Zonguldak'ta otomobil halk otobüsüne çarptı 3 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da halk otobüsüne çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Annesi ve eşinin yaralandığını öğrenen kişiyi, olay yerinde polis ve vatandaşlar teselli etti.

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