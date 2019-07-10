Zonguldak'ta otomobil halk otobüsüne çarptı 3 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da halk otobüsüne çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Annesi ve eşinin yaralandığını öğrenen kişiyi, olay yerinde polis ve vatandaşlar teselli etti.