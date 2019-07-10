YEREL

Muğla Fethiye'de ölü balina kıyıya vurdu

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde sahile yaklaşık 3 metre uzunlunda ölü balina vurdu. Sahilde balinayı gören yerli ver yabancı turistler telefonlarına sarıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 3 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu kıyısında ölü balina olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen 3 metre uzunluğundaki balina, gömülmek üzere boş bir alana götürüldü.

Turistler balinanın fotoğraflarını çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mersin'de görevi kötüye kullanan polisler gözaltına alındı
Mersin'de görevi kötüye kullanan polisler gözaltına alındı
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tekirdağ'da sokak ortasında kardeş dehşeti
Tekirdağ'da sokak ortasında kardeş dehşeti
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi
Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'ya transfer oldu
Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'ya transfer oldu
Müşteriyi araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi
Müşteriyi araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kimse öldüğüne inanamadı
Kimse öldüğüne inanamadı
Show TV'ye dava açan Deli Mi Ne rekor tazminat kazandı
Show TV'ye dava açan Deli Mi Ne rekor tazminat kazandı
Muğla Fethiye'de ölü balina kıyıya vurdu
Muğla Fethiye'de ölü balina kıyıya vurdu
Otobüsten indiği sırada bebeğini düşürdü! O anlar kamerada
Otobüsten indiği sırada bebeğini düşürdü! O anlar kamerada
Ot yangını palet fabrikasına sıçradı
Ot yangını palet fabrikasına sıçradı
ALO 199 aramak ücretli mi-Ehliyet randevu alma numarası
ALO 199 aramak ücretli mi-Ehliyet randevu alma numarası
10 Haziran Türkiye Gündemi yeni
10 Haziran Türkiye Gündemi yeni
Yeni emekliler bin liralık bayram ikramiyesi alacaklar mı?
Yeni emekliler bin liralık bayram ikramiyesi alacaklar mı?