Muğla Fethiye'de ölü balina kıyıya vurdu
MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde sahile yaklaşık 3 metre uzunlunda ölü balina vurdu. Sahilde balinayı gören yerli ver yabancı turistler telefonlarına sarıldı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 3 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.
Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu kıyısında ölü balina olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen 3 metre uzunluğundaki balina, gömülmek üzere boş bir alana götürüldü.
Turistler balinanın fotoğraflarını çekti.