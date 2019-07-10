Manisa Salihli'de zincirleme kaza 6 ölü 20 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; Salihli'den Demirci yönüne giden 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen 45 LE 989 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan panelvan minibüse, arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil çarpıp yoldan çıktı.

Diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada, panelvan minibüste bulunan inşaat işçilerinden 5'i olay yerinde, 1'i de hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre 20 kişi de yaralandı.

Minibüste sıkışarak yaşamlarını yitirenler itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelerin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneler ile Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların yoldan çekılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.