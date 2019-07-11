GÜNCEL

Ayvalık’ta hortum yıktı geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yağışlı hava sırasında aniden ortaya çıkan hortum ilçe merkezinde etkili oldu.

Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının da kırıldığı hortum ve beraberinde getirdiği şiddetli yağmur sadece 5 dakikada ilçe merkezini adeta yıktı geçti. 

Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallesi arasında etkili olan hortum, bu bölgelerde bulunan deniz kıyısındaki kafeteryalarla, ana cadde üzerindeki iş yerlerinin önündeki saçak ve gölgelikleri uçurdu. 

Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan marinada ağaçları deviren hortum, Altınova Mahallesi ile Sahilkent Mahallesi’nde park halindeki otomobillerin üzerine ağaçları devirdi. Bu bölgelerde de birçok yazlık iş yerlerinde maddi hasarlar açılırken, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucunda; Altınova ile Sahilkent Mahallesi’nde halen daha enerji kesintisi bulunuyor.  Sahilkent Mahallesi’nde denizde bağlı olan küçük balıkçı teknelerini karaya atan hortum daha sonra etkisini kaybederek Edremit Körfezi’ne doğru geçip gitti. 

Ayvalık’ta şu ana kadar herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı hortum nedeniyle oluşan hasarın sabah saatlerinde daha net olarak görülebilmesi bekleniyor. Öte yandan, Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler ilçede hortum nedeniyle oluşan olumsuzlukları giderebilmek için hummalı bir çalışmanın içine girdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalyanlar Yusuf Yazıcı için kapışıyor
İtalyanlar Yusuf Yazıcı için kapışıyor
Balıkesir'de sokak ortasında baba dehşeti
Balıkesir'de sokak ortasında baba dehşeti
Emre Mor Fatih Terim'e söz verdi
Emre Mor Fatih Terim'e söz verdi
MAK'dan yeni parti için anket iddialarına açıklama geldi
MAK'dan yeni parti için anket iddialarına açıklama geldi
PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had safhada
PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had safhada
Fenerbahçe'den Sami Khedira bombası
Fenerbahçe'den Sami Khedira bombası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otobüsten indiği sırada bebeğini düşürdü! O anlar kamerada
Otobüsten indiği sırada bebeğini düşürdü! O anlar kamerada
İzmir'de 2 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti
İzmir'de 2 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti
Şebnem Schaefer kaç yaşında aslen nereli tam adı bakın ne?
Şebnem Schaefer kaç yaşında aslen nereli tam adı bakın ne?
Zırhlı araçtaki paralar yola saçıldı
Zırhlı araçtaki paralar yola saçıldı
Şoföre yılan attı sonra bakın ne yaptı
Şoföre yılan attı sonra bakın ne yaptı
Fulya Kalkavan kimdir babası kim Metin Şentürk'ün eski eşi
Fulya Kalkavan kimdir babası kim Metin Şentürk'ün eski eşi
Kadın yolcu otobüs sürücüsüne böyle saldırdı
Kadın yolcu otobüs sürücüsüne böyle saldırdı
Metin Şentürk kaç yaşında aslen nereli boşandığı eşi kimdir?
Metin Şentürk kaç yaşında aslen nereli boşandığı eşi kimdir?