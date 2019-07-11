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Terör örgütü DEAŞ'a haraç toplarken suçüstü yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın emiri olduğunu söyleyerek haraç topladığı öne sürülen 1 kişi ile ona yardım ettiği ileri sürülen 13 kişi şok operasyonla yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ adına Adana'da faaliyet gösterip, aynı zamanda terör örgütü adına tehdit, cebir ve şiddet kullanarak haraç topladığı ileri sürülen zanlıları takibe başladı. Aralarında sözde DEAŞ Adana emiri olduğu ileri sürülen Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 14 zanlının yine haraç topladığını belirleyen polis şok baskın yaparak zanlıları suçüstü yakaladı. 14 zanlı da operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen para, çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Kendisini DEAŞ'ın Adana emiri ilan ettiği öne sürülen Mahmut Ö. bundan önce 6 kez DEAŞ operasyonlarında yakalanmış, 10 Temmuz 2018 yılında yapılan operasyon sonucunda tutuklanmış ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. 

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