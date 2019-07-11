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Gece saatlerinde başlayan yağış kaza getirdi

Bursa'da kısa süreli yağan yağmur kaza getirdi. Kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı şeride geçmek için lambalarda bekleyen başka bir otomobile çarptı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 16 LYD 23 plakalı otomobil, karşı şeride geçmek için lambalarda bekleyen 16 DB 450 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 vatandaş başını cama vurarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ambulans ile 2 yaralıyı da Bursa Devlet Hastanesine götürdü. Kaza sonrası otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. 

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