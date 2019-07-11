DÜNYA

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

4 kişi öldü

Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Yerel güvenlik güçleri, bölgede ve Afrin genelinde önlemlerini artırırken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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