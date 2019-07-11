DÜNYA

DEAŞ'ın sözde Türkiye Vilayeti'nden ümitsiz gösteri

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye Vilayeti adlı hücresi, ilk kez yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ABD'yi tehdit etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın kendisini sözde "Türkiye Vilayeti" olarak tanımlayan hücresi, ilk kez propaganda videosu yayınladı. Videoda Türkçe konuşan DEAŞ üyelerinden biri, Türkiye ve ABD'yi tehdit etti.

Söz konusu video kaydı DEAŞ'ın "Türkiye Vilayeti" tarafından yayınlanan ilk kayıt. Görüntüde biri Türkçe konuşan beş DEAŞ üyesi bulunuyor. Türkçe konuşan DEAŞ üyesinin adının Ebu Katada El Turki olduğu belirtiliyor.

Videoda, DEAŞ üyesi El Turki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği görülüyor.

Türkçe konuşan DEAŞ üyesi, Türkiye'nin yanı sıra ABD'ye yönelik tehditlerde de bulundu. Üye, "Bugün İslam Devleti'ni Irak ve Şam'da zayıflatarak onun aslanlarının cihatlarını terk edeceklerini düşünüyorsan büyük bir yanılgı içerisindesin" sözleriyle ABD'yi tehdit ediyor. Görüntü kaydında yer alan 5 DEAŞ üyesi kaydın sonunda DEAŞ lideri Bağdadi'ye olan bağlılık yeminlerini tazeliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı geliyor!
Şeker hastasına erken emeklilik hakkı geliyor!
Dolandırıcılığı öğrenmek için Urfa’ya gitti
Dolandırıcılığı öğrenmek için Urfa’ya gitti
İtalyanlar yazdı! Dorukhan Udinese'ye gidiyor
İtalyanlar yazdı! Dorukhan Udinese'ye gidiyor
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi derinleşiyor! AB'nin Türkiye'ye olası Kıbrıs yaptırımları sızdırıldı
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi derinleşiyor! AB'nin Türkiye'ye olası Kıbrıs yaptırımları sızdırıldı
Fernando, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı
Fernando, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı
DEAŞ sözde Türkiye Vilayeti adlı hücresinden video paylaşıp Erdoğan'ı tehdit etti
DEAŞ sözde Türkiye Vilayeti adlı hücresinden video paylaşıp Erdoğan'ı tehdit etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arnavutköy'de araba tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı
Arnavutköy'de araba tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı
Motosikletli magandalar işte böyle görüntülendi
Motosikletli magandalar işte böyle görüntülendi
TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı
TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı
Pakistan’da iki tren çarpıştı: 11 ölü, 67 yaralı
Pakistan’da iki tren çarpıştı: 11 ölü, 67 yaralı
11 Haziran Türkiye Gündemi
11 Haziran Türkiye Gündemi
KPSS sınav giriş yeri öğrenme 2019 KPSS TC ile sınav yeri öğrenme
KPSS sınav giriş yeri öğrenme 2019 KPSS TC ile sınav yeri öğrenme
Yunanistan'da fırtına çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunanistan'da fırtına çok sayıda ölü ve yaralı var
KPSS sınav giriş belgesi alma TC ile KPSS AİS girişi yapma
KPSS sınav giriş belgesi alma TC ile KPSS AİS girişi yapma