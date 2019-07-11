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Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti yoldan geçen kadını vurdu

Büyükçekmece’de uygulama yapan polis ekipleri dur ihtarına uymayıp silah gösteren şüpheliye ateş etti. Polis memuru, şüpheli aracın arkasından ateş ederken lastikten seken mermi yoldan geçen bir kadını yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görevli motorize polis ekipleri suç önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla rutin uygulama yapıyordu. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracın içindeki şüpheliye dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymaya şüpheli silahını polislere doğrultarak kaçmaya çalıştı. Yapılan uyarının ardından bir polis memuru kaçan araca doğru ateş etti. Polis memurunun silahından çıkan mermilerden birisi lastikten sekerek yoldan geçen bir kadının ayağına denk geldi. Şüpheli araç kaçarak kayıplara karışırken, ekipler sağlık ekiplerini arayarak destek istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. 

Yaşanan olay sonrası yaralanan kadını polis memurları bir an olsun bırakmazken büyük üzüntü duydukları gözlendi. Polisin olaya sebebiyet veren şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. 

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