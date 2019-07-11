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Bursa'da küçük çocuğun balkonda tehlikeli anları kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 4- 5 yaşlarındaki çocuğun çamaşır asmak için kullanılan korkulukların üzerine çıkması, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar, saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst kadında oturan ailenin 4- 5 yaşlarındaki çocukları, balkonda oyun oynamaya başladı. Küçük çocuk, bir ara çamaşır asmak için kullanılan korkulukların üzerine çıktı. Çocuğun tehlikeli oyununu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, durumu fark eden aile, çocuklarını içeri aldı.

Küçük çocuğun yürekleri ağızlara getirdiği anlar, bir çevre sakini tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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