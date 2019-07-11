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Bursa'da 6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti

Bursa'da Kültürpark ve yakınındaki trafik ışıklarında 6 çocuğuna dilencilik yaptırdığı belirlenen kadının üzerinden çıkan para zabıta ve polisi şok etti. Ekipler 18 bin 205 liraya el koyarken, kadın hakkında Kabahatlar Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın sivil ekipleri, 6 çocuğunu dilendiren ve kendisi de dilencilik yapan Hatice E. isimli kadını takibe aldı. Kültürpark içindeki çay bahçeleri ile İpekiş Trafik Işıkları'nda dilendirilen 6 çocuğun topladıkları paraları 41 yaşındaki Hatice E.'ye verdiği belirlendi. 
Kendisi de dilencilik yapan Hatice E. sivil ekipler tarafından Kültürpark'ta gözaltına alındı. Zabıta karakolunda yapılan üst aramasında 18 bin 205 lira 35 kuruş para çıktı. Savcılığın talimatıyla paralara el konulurken, çocuklar ve Hatice E. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Hatice E.'ye ise Kabahatlar Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. 
Zabıta ekipleri, dilenen kişilerle trafik ışıklarında para toplayan ve halkı rahatsız eden kişilere kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade ederken, bu kişilere para verilmemesi gerektiğini belirttiler. 

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