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Kamyondan kopan demir levhanın otomobilin radyatörüne saplandığı anlar kamerada

Ömerli yolunda seyir halinde olan bir kamyondan kopan demir levha, arkadan gelen bir aracın radyatörüne ok gibi saplandı. Bir anda neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü aracını yolun kenarına çekti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ömerli yolunda seyir halinde olan bir kamyonun altından bir demir levha koparak aniden yola fırladı. Yolda savrulan demir levha o sırada arkadan gelmekte olan bir otomobilin radyatörüne adeta ok gibi saplandı. Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü, otomobilini yolun kenarına çekerek hasar alan tamponu ve radyatörü inceledi. 

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan kamyondan kopan demir levha arkadan gelmekte olan aracın radyatörüne saplanıyor. 

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