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Saçına kaynak yaptırdı, para ödemeden kaçtı

Gaziantep’te girdiği kuaför salonunda saçına kaynak yaptıran kadın, ücretini ödemeden kayıplara karıştı.

Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi’ndeki kuaföre gelen bir kadın, saçına kaynak yaptırmak için kuaför Cengiz Aydın Tamer ile anlaştı. Kaynak işlemiyle 100 tane saç taktıran kadın, saçını boyattı ve kestirdi. İşlemleri tamamlanmadan kuaför salonunun dışına çıkan kadın, dükkanın önünde bir süre cep telefonuyla konuştu. Cep telefonuyla konuşurken dükkanının içerisine de bakan kadın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Boya önlüğü de üzerinde olan kadın, kuaförün önünde bir süre bekledikten sonra kayıplara karıştı. 

“Başıma ilk defa böyle bir olay geldi” 

Yaşadığı olay karşısında büyük şok yaşayan kuaför salonunun sahibi Cengiz Aydın Tamer, kaynak yaptıran kadının para ödemeden ayrıldığını ileri sürerek, “Öğle saatlerinde iş yerime gelen kadının işlemi 4 saat kadar sürdü. Saçına kaynak yaptık, boyadık ve kestik. Saçının boyası da bitmeden dükkanın önüne çıkıyor ve bir süre telefonla konuştuktan sonra kayıplara karışıyor. Yaklaşık bin 250 liraya anlaşmıştık. Kendisini dükkanda göremeyince dolandırıldığımızı anladık ve güvenlik kamerasına baktığımızda dükkandan ayrıldığını gördük. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Diğer meslektaşlarım da dikkatli olsunlar” dedi. 

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