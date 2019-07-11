81 ilde eş zamanlı "alkol" operasyonu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla gece vakti gerçekleştirilen operasyonda içki satışları ile işletmelerin gıda güvenliği açısından uygunluğu denetlendi.

Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 81 il merkezindeki eğlence mekanlarına baskınlar düzenlenerek incelemeler yapıldı.

- Bakan Pakdemirli Rusya'dan talimat verdi

Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı dolayısıyla Rusya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da düzenlenen operasyon öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Toplum sağlığının son derece önemli olduğunu belirten Pakdemirli, sahte içki satışı ve tüketimi ile gıdaların hijyenik şartlardaki denetiminin önemli olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli operasyona katılan bakanlık birimleri ile kolluk güçlerine başarılar diledi.

Ankara'daki operasyonun merkezi Altındağ oldu

Başkentte İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz tarafından yönetilen operasyona, Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de katıldı.

Operasyon öncesi ekipleri bilgilendiren Korkmaz, Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla halkın sağlığıyla oynayan işletmelere asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.