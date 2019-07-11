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İtalya’da başlattığı çöp toplama kampanyasını Muş’ta sürdürdü

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Tataristan Temsilcisi Rus Anıta Grey, İtalya’da başlattığı çöp toplama kampanyasını Muş’ta sürdürüyor.

Rusya’nın Kazan şehrinde yaşamını sürdüren Anıta Grey, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün eşi Dr. Meşide Gündüzöz’ün himayesinde başlatılan 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında Muş’a geldi. 4 ülkede çöp topladığını ifade eden Grey, şimdiye kadar Türkiye dahil 74 ülkeyi gezdiğini ve çevre kirliğine dikkat çekmek amacıyla çöp topladığını söyledi. 

Ziyaret ettiği ülkelerde tek başına çöp toplayarak, çevredeki insanların dikkatini çekmek istediğini ifade eden Grey, “Topladığım atık poşet malzemelerinden ise tığ ve örgü şişi yardımıyla hayalimdeki tasarımı örerek ortaya çıkarıyorum. Kampanyaya 2019 Ocak ayı itibariyle çevre kirliliğine ve plastiksiz bir yaşama dikkat çekmek amacıyla İtalya’da başladım. Bugüne kadar 4 ülkeyi gezerek Muş’ta devam ediyorum. Burada da çöp toplayarak, çevre kirliğine dikkat çekmek istedim. Topladığım çöp poşetlerinin yanı sıra, mağazalardan da poşet aldım. Onları kestirip, bir kıyafet örgüsü yapıyorum. Bu örgü ile elbiseler yapmayı düşünüyorum. Sonrasında, Londra’da moda haftalarına katılmayı düşünüyorum” dedi. 
İtalya’da çöp toplama kampanyasını başlattığını hatırlatan Grey, “İtalya’dan başlayıp Muş’a kadar geldim. Şimdi burada Murat Köprüsü yanında temizlik yapıyorum. 10 yıl içerisinde 74 ülke gezdim. Son 4 ülkede temizlik yaptım. Avrupa ve Asya’da temizlikler yaptım. Bugün de kadınlar uluslararası sanatçılar toplantımız var. Buraya hem başka sanatlarla tanışmak hem de temizlik yapmak için geldim. Bu dünyayı güzel yer yapmak için temizlik yapıyorum. İslam’da ‘Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış’ sözü var. Ben de bunu yapmak istiyorum” diye konuştu. 

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