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Kamyonetten düşen sunta yayanın ayağını kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetten yolda yürüyen yayanın ayağına sunta düştü. Ayağı kırılan talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesinde meydana geldi. Adil K.(19) idaresindeki 16 EF 4766 plakalı sunta yüklü kamyonet, itfaiye önündeki kavşaktan sanayiye doğru seyir halindeyken, araca yüklü suntalardan biri oradan geçen Muharrem D'nin (25) ayağının üzerine düştü. Acılan içinde kalan yaya özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağı kırılan Muharrem D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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