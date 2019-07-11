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Antalya'da yürek sızlatan görüntü! Anne kedi yavrusunun başından ayrılmadı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kedi 2 haftalık olduğu tahmin edilen ölen yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı. Annenin o anları görenlerin yüreğini sızlattı.

Antalya Kumluca'da Meydan Mahallesi'nde bir apartmanın önündeki boşlukta yavrusuyla ilgilenen kedi dikkatleri üzerine çekti. Bu durumu gören vatandaşlar önce kedinin yavrusunu sevdiğini düşündüler. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar, yaklaşık 2 haftalık olduğu tahmin edilen yavrunun ölmüş olduğunu fark ettiler. Esnaflar kediyi ölmüş yavrunun başından uzaklaştırmak istediler ancak kedi bir türlü yavrusunun başından ayrılmadı. Kedi yavrusunun üstüne kapanarak miyavlamaya başladı. Çevre sakinleri yavru kediye önce kalp masajı yapmak istedi ancak kedinin nefes almadığını görünce vazgeçtiler. Kedinin ölmüş yavrusundan ayrılmak istememesi hüzünlendirdi.

Kedinin yavrusunu uzun süredir yaladığını ifade eden Mehmet Bozdoğan, “Kedi üstüne kapanıp ağlıyor, şu anda gördüğünüz gibi yapıyor. 1 saatten fazladır burada yavrusunu yalıyor” dedi. Hatice Dönmez ise, “Kedi bizden yardım bekliyor ama yapacağımız hiçbir şey yok bence. Benim de kedim vardı, benim de kedim yavruladı. Kedilerin yavrularına karşı şefkatleri aynı anneler gibidir. Şu anda ne yapacağız onu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

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