Hakan Akdoğan'dan Akademisyenlere 'FETÖ iftirası' davası

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ERÜ akademik ve idari personelinin de aralarında olduğu 100 kişiye yönelik 17 Ağustos 2016'da yapılan operasyonda, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan da gözaltına alındı. 2009 yılında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasının finalisti de olan Akdoğan, 10 gün gözaltında kaldı, ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde açığa alınan Akdoğan, Ekim 2016'da da görevine iade edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl Haziran ayında da Hakan Akdoğan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Bunun üzerine Akdoğan, hakkında ifade verdiklerini öne sürdüğü aynı fakültede görev yapan Prof. Dr. Yahya P. ve Öğretim Görevlisi Rahmi Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akademisyenler hakkında 'iftira' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar Yahya P. ile Rahmi Y. ve şikayetçi Hakan Akdoğan hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Rahmi Y., "15 Temmuz’da devlete yardım amacıyla verdiğimiz ifadeler dışarı sızdırıldı. Ben kendim ifade vermeye gitmedim. Rektörlük çağırdığı için gittim. Kimseye iftira atmak için gitmedim" dedi.